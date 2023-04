Napoli-Milan, corse straordinarie della metro linea 2 (Di lunedì 17 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – corse metropolitane straordinarie della linea 2 dopo la partita Napoli – Milan, match valido per la Champions League in programma martedì 18 aprile alle ore 21.00 allo Stadio Diego Armando Maradona. Per consentire un più agevole deflusso degli spettatori, Trenitalia (società capofila del Polo Passeggeri del Gruppo FS Italiane), in accordo con Regione Campania e Comune di Napoli, farà circolare treni metropolitani della linea 2 oltre il consueto orario di termine del servizio. A partire dalle ore 23.10 saranno sei le corse supplementari in partenza dalla stazione di Napoli Campi Flegrei, di cui cinque in ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 17 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutopolitane2 dopo la partita, match valido per la Champions League in programma martedì 18 aprile alle ore 21.00 allo Stadio Diego Armando Maradona. Per consentire un più agevole deflusso degli spettatori, Trenitalia (società capofila del Polo Passeggeri del Gruppo FS Italiane), in accordo con Regione Campania e Comune di, farà circolare trenipolitani2 oltre il consueto orario di termine del servizio. A partire dalle ore 23.10 saranno sei lesupplementari in partenza dalla stazione diCampi Flegrei, di cui cinque in ...

