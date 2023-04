Napoli-Milan, Champions League: programma, orario, tv e streaming (Di lunedì 17 aprile 2023) La gara più sentita e più attesa sta per arrivare. Domani, martedì 18 aprile, Napoli e Milan scendono in campo allo stadio “Maradona” per il ritorno dei quarti di finale di Champions League (fischio d’inizio ore 21). Uno scontro fratricida che, grazie al risultato dell’andata (1-0 per i rossoneri, gol di Bennacer) e al rientro di Osimhen, si preannuncia elettrizzante. La sfida, visibile in diretta sia su Sky che in chiaro su Canale 5, si giocherà sul filo dei nervi. Gli azzurri, a un passo dallo scudetto numero tre nella storia del club, devono rimontare ma sono consapevoli della propria forza e dell’occasione unica che gli è capitata tra le mani: approdare alla semifinale di Champions League. I rossoneri, quarti in Serie A con pochissimo margine sulle inseguitrici, inseguono un sogno ... Leggi su oasport (Di lunedì 17 aprile 2023) La gara più sentita e più attesa sta per arrivare. Domani, martedì 18 aprile,scendono in campo allo stadio “Maradona” per il ritorno dei quarti di finale di(fischio d’inizio ore 21). Uno scontro fratricida che, grazie al risultato dell’andata (1-0 per i rossoneri, gol di Bennacer) e al rientro di Osimhen, si preannuncia elettrizzante. La sfida, visibile in diretta sia su Sky che in chiaro su Canale 5, si giocherà sul filo dei nervi. Gli azzurri, a un passo dallo scudetto numero tre nella storia del club, devono rimontare ma sono consapevoli della propria forza e dell’occasione unica che gli è capitata tra le mani: approdare alla semifinale di. I rossoneri, quarti in Serie A con pochissimo margine sulle inseguitrici, inseguono un sogno ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : Raggelanti commenti alla foto di #Hernandez per il compleanno del bimbo #napolimilan #ucl - MilanPosts : ?? Bologna 1-1 Milan ?? Salernitana 1-1 Inter ?? Milan 0-0 Empoli ? Inter 0-1 Fiorentina ? Napoli 0-4 Milan ? Inter… - sscnapoli : ??? Champions League, #NapoliMilan sarà diretta dall’arbitro Polacco Marciniak. - dicofilo : RT @ka_dge: Due o tre giorni fa ho ritwittato un tweet di un presunto tifoso milanista che diceva che “se il Milan andrà in semifinale di C… - mattinodinapoli : #Napoli-Milan live: probabili formazioni, dove vederla in tv -