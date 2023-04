Napoli-Milan | assenza inattesa | il motivo è sorprendente

(Di lunedì 17 aprile 2023): non ci sarà per la partita in programma domani, il. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Ac’è tanta attesa e tanto entusiasmo per il ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il, una gara da vincere ad ogni costo e che potrebbe significare Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : Raggelanti commenti alla foto di #Hernandez per il compleanno del bimbo #napolimilan #ucl - cmdotcom : #Napoli mania: il #Milan parla troppo. Obiettivo zittire il Diavolo con #Osimhen senza l'arbitro scarso dell'andata… - sscnapoli : ??? Champions League, #NapoliMilan sarà diretta dall’arbitro Polacco Marciniak. - fisco24_info : Napoli-Milan, Spalletti: 'Osimhen sta benissimo': (Adnkronos) - Gli azzurri recuperano il centravanti nigeriano per… - Fantacalcio : Milan, Pioli: 'Un errore difendersi, siamo qui per fare la nostra partita' -

Commenta per primo Vigilia di Champions League per il, domani (martedì 18 aprile, ore 21) il match al Maradona contro ilper l'andata dei quarti di finale. Mancherà Kim per squalifica e con ogni probabilità prenderà il suo posto Juan Jesus .3 Vigilia di Champions League per il, domani (martedì 18 aprile, ore 21) il match al Maradona contro ilper l'andata dei quarti di finale. Luciano Spalletti , tecnico degli azzurri, presenta la sfida in conferenza stampa. ...Luciano Spalletti , allenatore del, ha parlato in conferenza stampa in vista della gara di Champions League contro il, in programma domani allo Stadio Maradona alle ore 21. Queste le sue parole: "Dobbiamo fare come nella ...

Poche ore al match più atteso in questo momento a Napoli, per la prima volta in questa stagione molto probabilmente lo Scudetto passa per un momento in secondo piano. Chi passa vola diritto in ...I nerazzurri hanno battuto il Benfica al Da Luz 0-2 e sono candidati al passaggio del turno, aspettando la vincente di Napoli-Milan (0-1 l’andata). E se non dovesse essere l’Inter «Scelgo il Milan, ...