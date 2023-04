Napoli-Milan | al Maradona è eurovisione | gli occhi del calcio su Pioli e Spalletti

(Di lunedì 17 aprile 2023) Il weekend di Serie A ci ha regalato emozioni, come sempre, ma anche certezze. Le squadre impegnate nelle coppe europee non vogliono lasciarsi sfuggire l’occasione di entrare di diritto nella storia, sacrificando anche qualche punto in campionato. Il, emblema di questa strategia, ha lasciato in panchina contro il Bologna dieci giocatori degli undici titolari nel match di andata di Champions League a San Siro, ma anche ilnon è stato da meno. Luciano@livephotosport Nonostante la voglia di trovare con forza quei pochi punti restanti utili a coronare matematicamente il sogno Scudetto, anche ildiha scelto di far rifiatare qualche membro in vista dell’ultimo atto della trilogia contro il, in programma martedì ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : Raggelanti commenti alla foto di #Hernandez per il compleanno del bimbo #napolimilan #ucl - MilanPosts : ?? Bologna 1-1 Milan ?? Salernitana 1-1 Inter ?? Milan 0-0 Empoli ? Inter 0-1 Fiorentina ? Napoli 0-4 Milan ? Inter… - sscnapoli : ??? Champions League, #NapoliMilan sarà diretta dall’arbitro Polacco Marciniak. - NoStadioLaMaura : RT @MiTomorrow: Con ancora negli occhi il grande spettacolo andato in scena mercoledì contro il Napoli a San Siro ?? #Milan #stadio #LaMau… - FabioWolf85 : RT @agambella: Tre squadre del centro-sud dominano il campionato di #Calcio Napoli (75), Lazio (61), Roma (56) dopo 20 anni di trionfi per… -

Ilsta preparando la sfida contro ildel Maradona per il ritorno di Champions League, Spalletti ha il dubbio in mediana Ilsta preparando la sfida contro ildel Maradona per il ...Ilpuò uscire domani sera dalla scena perché rimontato dalma non per aver snobbato la Champions a favore di un ipotetico successo con Empoli e Bologna. Altro dettaglio da non trascurare:...Però che storia se Osimhen ci mettesse il suo ballo in maschera! Non sarà facile metter sotto il: Pioli ha sempre trovato contromisure adatte, ilnon è più quello esuberante e frizzante ...

Gazzetta - Milan, problema al tendine d'Achille per Giroud. Ma c'è fiducia per il Napoli Milan News

Maurizio Pistocchi, giornalista, si è sbilanciato su Twitter in merito al passaggio del turno in Champions League tra Napoli e Milan: "Per gioco e mentalità, meglio il Napoli, ma il risultato e le squ ...Manca pochissimo alla supersfida di Champions tra Napoli e Milan, ed il clima è già rovente. Le parole di Piotr Zielinski ("ma sembra Saelemaekers!") gettano ulteriore benzina sul fuoco. Ma nella nuo ...