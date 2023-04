Napoli-MIlan affidata al fischietto di Marciniak: la reazione dell’ambiente azzurro (Di lunedì 17 aprile 2023) Il Napoli pronto ad affrontare una delle partite più prestigiose nella storia del club, la gara di ritorno dei quarti di finale con il MIlan. A dirigere la sfida uno dei migliori arbitri al mondo, Szymon Marciniak. Il Napoli ha reagito con grande entusiasmo e soddisfazione alla notizia della designazione del direttore di gara in vista della sfida di ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il MIlan, in programma domani sera alle ore 21 al Maradona. Secondo quanto riportato da Repubblica l’arbitro scelto è Szymon Marciniak, considerato uno dei migliori arbitri al mondo e già protagonista nel Mondiale passato: “Niente alibi o recriminazioni, però. Guardare avanti è l’unica parola d’ordine nel quartier generale di Castel Volturno, dove Luciano Spalletti e i suoi giocatori ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 17 aprile 2023) Ilpronto ad affrontare una delle partite più prestigiose nella storia del club, la gara di ritorno dei quarti di finale con il. A dirigere la sfida uno dei migliori arbitri al mondo, Szymon. Ilha reagito con grande entusiasmo e soddisfazione alla notizia della designazione del direttore di gara in vista della sfida di ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il, in programma domani sera alle ore 21 al Maradona. Secondo quanto riportato da Repubblica l’arbitro scelto è Szymon, considerato uno dei migliori arbitri al mondo e già protagonista nel Mondiale passato: “Niente alibi o recriminazioni, però. Guardare avanti è l’unica parola d’ordine nel quartier generale di Castel Volturno, dove Luciano Spalletti e i suoi giocatori ...

