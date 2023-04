Napoli, Juan Jesus: «Milan? A 31 anni non posso sentire pressione di niente, è una partita da giocare e divertirsi» (Di lunedì 17 aprile 2023) Juan Jesus, difensore centrale del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista del match di domani sera contro il Milan Juan Jesus, difensore centrale del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. pressione: «A 31 anni non posso sentire pressione di niente, è una partita da giocare e divertirsi. Io credo che gestire la pressione, il risultato dell’andata ed essere consapevoli delle nostre qualità sia la strada: stiamo facendo bene, in campionato siamo a +22 e dimostra la forza del Napoli. Dimostreremo che daremo il nostro meglio e sicuramente vogliamo passare il ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 17 aprile 2023), difensore centrale del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista del match di domani sera contro il, difensore centrale del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport.: «A 31nondi, è unada. Io credo che gestire la, il risultato dell’andata ed essere consapevoli delle nostre qualità sia la strada: stiamo facendo bene, in campionato siamo a +22 e dimostra la forza del. Dimostreremo che daremo il nostro meglio e sicuramente vogliamo passare il ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #NapoliMilan, #JuanJesus: 'Per me come Roma-Barcellona del 2018? No, è diverso: domani non affronteremo Messi e Ini… - GoalItalia : Il Napoli si affida all'esperienza di Juan Jesus: è l'unico ad aver già giocato un quarto di Champions League ?? - apetrazzuolo : RT @napolimagazine: VIDEO - Napoli, Spalletti e Juan Jesus in conferenza allo Stadio Maradona alla vigilia dei Quarti di ritorno di Champio… - maartinez_juan_ : Remonta mi Napoli - Salvato11163877 : RT @wazzaCN: C’era un buon 40% di possibilità per il Napoli di passare, dopo le parole di Juan Jesus si sono ridotte allo 0.3%. Opta -