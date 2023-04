Napoli, Juan Jesus: "Contro il Milan faremo del nostro meglio, vogliamo passare il turno" (Di lunedì 17 aprile 2023) Juan Jesus, difensore del Napoli, ha parlato a Sky Sport alla vigilia del match Contro il Milan, ecco le sue parole: "A 31 anni non posso sentire pressione di niente, è una partita da giocare in cui divertirsi. Io credo che gestire la pressione, il risultato dell'andata ed essere consapevoli delle nostre qualità sia la strada: stiamo facendo bene, in campionato siamo a +22 e dimostra la forza del Napoli. Daremo il nostro meglio e sicuramente vogliamo passare il turno. Sostituire Kim? Certo, ho feeling con Rrahmani: è un grande amico mio Quando Koulibaly è andato in Coppa d'Africa eravamo terzi, quando è tornato eravamo primi. Con Amir quest'anno quando s'è fatto male a ottobre eravamo secondi, ... Leggi su terzotemponapoli (Di lunedì 17 aprile 2023), difensore del, ha parlato a Sky Sport alla vigilia del matchil, ecco le sue parole: "A 31 anni non posso sentire pressione di niente, è una partita da giocare in cui divertirsi. Io credo che gestire la pressione, il risultato dell'andata ed essere consapevoli delle nostre qualità sia la strada: stiamo facendo bene, in campionato siamo a +22 e dimostra la forza del. Daremo ile sicuramenteil. Sostituire Kim? Certo, ho feeling con Rrahmani: è un grande amico mio Quando Koulibaly è andato in Coppa d'Africa eravamo terzi, quando è tornato eravamo primi. Con Amir quest'anno quando s'è fatto male a ottobre eravamo secondi, ...

