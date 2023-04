Napoli in campo prima del match con il Milan: c’è la notizia sul Cholito Simeone (Di lunedì 17 aprile 2023) Poche ore al match più atteso in questo momento a Napoli, per la prima volta in questa stagione molto probabilmente lo Scudetto passa per un momento in secondo piano. Gli azzurri attendono il Milan al Maradona domani per una gara che vale tantissimo per entrambe le squadre. Chi passa vola diritto in semifinale di Champions League, traguardo che sarebbe storico per la formazione azzurra che non aveva raggiunto neanche i quarti nella sua storia. Tanta attesa e soprattutto curiosità di conoscere quali saranno i protagonisti della sfida tutta italiana. Spalletti ha recuperato Osimhen e non dovrebbe poter contare solo sul Cholito Simeone per questa gara delicatissima. Osimhen in allenamento (FOTO by SSC Napoli) Simeone in campo per ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 17 aprile 2023) Poche ore alpiù atteso in questo momento a, per lavolta in questa stagione molto probabilmente lo Scudetto passa per un momento in secondo piano. Gli azzurri attendono ilal Maradona domani per una gara che vale tantissimo per entrambe le squadre. Chi passa vola diritto in semifinale di Champions League, traguardo che sarebbe storico per la formazione azzurra che non aveva raggiunto neanche i quarti nella sua storia. Tanta attesa e soprattutto curiosità di conoscere quali saranno i protagonisti della sfida tutta italiana. Spalletti ha recuperato Osimhen e non dovrebbe poter contare solo sulper questa gara delicatissima. Osimhen in allenamento (FOTO by SSCinper ...

