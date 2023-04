Napoli | il segreto di Pulcinella | Spalletti cerca il riscatto con il Milan

Leggi su contropiedeazzurro

(Di lunedì 17 aprile 2023) Le casistiche degli annali ci indicano un exploit di un sistema calcio che sembra sia ripartito, nel quale tre italiane nelle migliori otto della UEFA Champions League ci mostrano diffusamente un concetto: se anche la struttura non sia guarita, quantomeno i Club, hanno trovato il modo di essere competitivi. Era il 15 marzo del 1989, quando nell’allora Coppa Uefa si incrociavano due squadre italiane per giocarsi il pass per la semifinale: protagonistee Juventus. Ottavio Bianchi e Maradona @twitter Gli azzurri di Ottavio Bianchi riuscirono nell’impresa ribaltando il risultato di Torino. Era ildi Maradona. Contro la Juventus di Dino Zoff. L’epopea del nostro calcio a livello europeo, celebrato dalla vittoria della competizione dei partenopei, che trovarono la giusta spinta proprio dal match dell’allora San Paolo, per arrivare in ...