Napoli | aria di vigilia a Castel Volturno

(Di lunedì 17 aprile 2023)diin casa, gli azzurri hanno svolto una seduta di allenamento mattutina, in vista della gara di Champions League contro il Milan, di seguito il report ufficiale del club: Seduta mattutina per ilall'SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Milan per il ritorno del quarto di finale di Champions League in programma domani allo Stadio Maradona (ore 21). La squadra ha svolto una prima fase di attivazione e torello. Successivamente il gruppo ha svolto lavoro tattico e partita a campo ridotto. Chiusura con sviluppo su palle inattive. Gaetano ha svolto l'intera seduta in gruppo. Simeone ha fatto terapie e allenamento personalizzato in campo.