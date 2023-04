(Di lunedì 17 aprile 2023) Dopo il grande successo ottenuto a dicembre 2019 con il teatro in diretta televisiva, che ha conquistato pubblico e critica, torna con un programma di Rai Cultura,, uno tra i più importanti esponenti del teatro italiano, degno erede della grande tradizione “scarpettiana”. Lunedì 17 aprile, alle 21.20, su Rai2, in diretta dall’Auditorium Domenico Scarlatti della sede Rai di Napoli, il commediografo e registaporta in scena “? E‘na pizza”: un viaggio negli stereotipi e nei luoghi comuni partenopei più duri a morire. Unache offrirà ai telespettatori e al pubblico in sala la possibilità di godersi il “reality del teatro”: la magia dell’interpretazione dal vivo in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gianlu_79 : RT @bubinoblog: NAPOLETANO? E FAMME ’NA PIZZA!: UNA SERATA EVENTO CON VINCENZO SALEMME - bubinoblog : NAPOLETANO? E FAMME ’NA PIZZA!: UNA SERATA EVENTO CON VINCENZO SALEMME - LorenzoMainieri : Napoletano? E famme ‘na pizza: alle 21:20 su @RaiDue con @SalemmeOfficial - JessyRelly : RT @RadiocorriereTv: La magia del teatro dal vivo che arriva in tv con #VincenzoSalemme pronto a intrattenerci con divertentissimi monologh… - RadiocorriereTv : La magia del teatro dal vivo che arriva in tv con #VincenzoSalemme pronto a intrattenerci con divertentissimi monol… -

Questa sera, alle 21.20, su Rai 2, in diretta dall'Auditorium Domenico Scarlatti della sede Rai di Napoli, il commediografo e regista Vincenzo Salemme porta in scena ''na pizza': ...Lunedì 17 aprile, alle 21.20, su Rai 2, in diretta dall'Auditorium Domenico Scarlatti della sede Rai di Napoli, il commediografo e regista Vincenzo Salemme porta in scena ''na ...FILM Su Rai Due dalle ore 21.20'na pizza. Vincenzo Salemme offre a telespettatori e pubblico in sala la possibilità di godersi il 'reality del teatro', la magia dell'...

Vincenzo Salemme torna in tv con "Napoletano E famme ‘na pizza" NapoliToday

Ecco età, vita privata e carriera di Vincenzo Salemme, questa sera in onda su Rai2 con lo spettacolo: "Napoletano E famme 'na pizza!" ...«Il teatro si può fare solo in diretta, perché questa è la sua essenza, esiste nell’istante in cui si fa. Il teatro registrato in tv non è più teatro, è una cosa da museo, già morta. Anche da lontano ...