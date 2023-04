Music of the Spheres: Live at River Plate, il concerto dei Coldplay arriva al cinema (Di lunedì 17 aprile 2023) Dopo il successo da record di Music Of The Spheres dei Coldplay, trasmesso in diretta dall'Argentina nelle sale di tutto il mondo, arriva al cinema la versione definitiva del concerto. I Coldplay hanno annunciato una speciale edizione al cinema dello spettacolare concerto della band Music Of The Spheres World Tour, filmato alla fine dello scorso anno durante le dieci serate sold out allo stadio River Plate di Buenos Aires. Il film concerto sarà proiettato in migliaia di sale cinematografiche in tutto il mondo il 19, 20 e 21 aprile. L'elenco delle sale è disponibile su ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 17 aprile 2023) Dopo il successo da record diOf Thedei, trasmesso in diretta dall'Argentina nelle sale di tutto il mondo,alla versione definitiva del. Ihanno annunciato una speciale edizione aldello spettacolaredella bandOf TheWorld Tour, filmato alla fine dello scorso anno durante le dieci serate sold out allo stadiodi Buenos Aires. Il filmsarà proiettato in migliaia di saletografiche in tutto il mondo il 19, 20 e 21 aprile. L'elenco delle sale è disponibile su ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... The_Music_Box_ : RT @GironaFC: La foto del partit! ?? #GironaElche - kitanasfather : Vampirecore - RadDance : Mazurka | Classical Piano Music by The Piano Lady (Lena Orsa) - Waleed_Nohur : RT @sonyitalia: Le nostre migliori cuffie Noise Cancelling. Feel The Music con WH-1000XM5 adesso anche in versione Blu Notte! In foto @Jord… - sonyitalia : Le nostre migliori cuffie Noise Cancelling. Feel The Music con WH-1000XM5 adesso anche in versione Blu Notte! In fo… -