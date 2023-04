“Muri a difesa dell’Europa | l’Italia va aiutata” | sull’immigrazione il tedesco Weber non ha dubbi

Leggi su ilprimatonazionale

(Di lunedì 17 aprile 2023) Roma, 17 apr – Piantarla con le promesse puntualmente non seguite da azioni concrete e con le dichiarazioni di intenti altrettanto disattese. L’Europa deve aiutaresul fronte immigrazione. E’ quanto sostiene ilManfred, presidente e capogruppo al Parlamento europeo del Ppe. Intervistato oggi dal Corriere della Sera,ha voluto ringraziare il governo italiano per quanto sta facendo nel contrasto all’immigrazione clandestina e ha rimarcato la necessità di maggiore solidarietà europea, in particolare da Germania e Francia. Per poi sottolineare l’impegno da mettere in campo anche per la costruzione di eventualidei confini.: “Sì aidei confini europei” “Abbiamo bisogno di azioni ...