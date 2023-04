Muore schiacciato nell’autolavaggio. La testimone al processo: “L’ho visto tentare disperatamente di risalire sul sedile anteriore…” (Di lunedì 17 aprile 2023) Ha tentato di raggiungere il sedile davanti della sua auto quando le spazzole dell’autolavaggio erano già entrate in funzione. È stato questo gesto a costare la vita a un uomo di 73 anni. I fatti risalgono al 2019 ma solo ora si è aperto il processo in Australia. Gli avvocati della Chevron, compagnia petrolifera proprietaria dell’autolavaggio, sono stati chiamati a rispondere davanti alla Melbourne Magistrates’ Court lo scorso lunedì. Le accuse sono di negligenza. Sul banco dei testimoni anche Pietrina Di Noto, una signora che stava aspettando il suo turno per lavare l’auto e che ha visto distintamente quanto accaduto al 73enne. L’uomo si trovava in autolavaggio automatico a Springvale, Melbourne: è sceso dall’auto per ridigitare il codice di avvio ma quando ha tentato di rientrare nel sedile anteriore il ciclo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 17 aprile 2023) Ha tentato di raggiungere ildavanti della sua auto quando le spazzole dell’autolavaggio erano già entrate in funzione. È stato questo gesto a costare la vita a un uomo di 73 anni. I fatti risalgono al 2019 ma solo ora si è aperto ilin Australia. Gli avvocati della Chevron, compagnia petrolifera proprietaria dell’autolavaggio, sono stati chiamati a rispondere davanti alla Melbourne Magistrates’ Court lo scorso lunedì. Le accuse sono di negligenza. Sul banco dei testimoni anche Pietrina Di Noto, una signora che stava aspettando il suo turno per lavare l’auto e che hadistintamente quanto accaduto al 73enne. L’uomo si trovava in autolavaggio automatico a Springvale, Melbourne: è sceso dall’auto per ridigitare il codice di avvio ma quando ha tentato di rientrare nelanteriore il ciclo ...

