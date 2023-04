MOVIOLA – Fiorentina-Atalanta | rigore col Var per mani di Toloi | revisione lunghissima

(Di lunedì 17 aprile 2023) Lunghissimo check al Var nel corso diper il possibile tocco di mano di Rafael, che cerca la palla di testa e forse tocca col braccio. In presa diretta Guida non ha fischiato, per questo motivo i colleghi al monitor devono cercare un’immagine definitiva che posa dare chiarezze ulteriori. Dopo circa tre minuti di, l’arbitro fischia il penalty e il difensore della Dea è una furia e non vuole crederci. Le immagini non danno definitiva chiarezza, ma pare esserci il tocco di mano. Dal dischetto Cabral non perdona. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SaraMeini : RT @AntonioTisi: 20.40, #ZonaCesarini su @Radio1Rai, @Radio1Sport e @raiplaysound. #Calcio, posticipo di @SerieA: Fiorentina-Atalanta con @… - AntonioTisi : 20.40, #ZonaCesarini su @Radio1Rai, @Radio1Sport e @raiplaysound. #Calcio, posticipo di @SerieA: Fiorentina-Atalant… - sportli26181512 : #Moviola #Lech-#Fiorentina: Peljto non ha problemi: Gli episodi più discussi del match diandata dei quarti di Europ… - sportli26181512 : Diretta Lech-Fiorentina: ora LIVE la partita di oggi: Commenti esclusivi, momenti salienti, moviola, cronaca del ma… - sportli26181512 : Moviola #Fiorentina-Spezia: #Dionisi gestisce male Nzola: Una prestazione incerta da parte del direttore di gara ch… -

Il match valido per la 30ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Atalanta e: sintesi, tabellino, risultato,e cronaca live Al Gewiss Stadium di Bergamo, Atalanta esi affrontano nel match valido per la 30° giornata di campionato di Serie A ...L'episodio arbitrale chiave del match valido per la 30ª giornata di Serie A 2022/23:- Atalanta L'episodio chiave delladel match tra Atalanta e, valido per la 30ª giornata della Serie A 2022/23. Dirige la sfida l'arbitro Guida. L'EPISODIO CHIAVE ...... mette sotto la lente d'ingrandimento i principali casi dadi ciascuna giornata di Serie A ,...- Atalanta (oggi ore 20.45) Guida (Var: Fabbri) Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN con ...

Moviola Lech-Fiorentina: Peljto non ha problemi Corriere dello Sport

Al Gewiss Stadium di Bergamo, Atalanta e Fiorentina si affrontano nel match valido per la 30° giornata di campionato di Serie A 2022/2023.L’episodio arbitrale chiave del match valido per la 30ª giornata di Serie A 2022/23: moviola Fiorentina-Atalanta L’episodio chiave della moviola del match tra Atalanta e Fiorentina, valido per la 30ª ...