Mourinho dimostra come si può pensare alle Coppe senza perdere il “focus” in campionato (Di lunedì 17 aprile 2023) La Roma vista ieri sera all’Olimpico contro l’Udinese restituisce la fotografia di come una squadra impegnata in Europa possa vincere anche dopo un impegno dispendioso. come quello affrontato dagli uomini di Mourinho a Rotterdam, giovedì sera. I gol di Bove, Pellegrini e Abraham catapultano i giallorossi al terzo posto, staccando l’Inter di 5 punti e il Milan di 3. Ne scrive la Gazzetta: “La Roma di José Mourinho, infatti, è la più lucida dimostrazione di come si possa pensare alle Coppe non perdendo il “focus” in campionato e scalando nel contempo la classifica. L’effetto collaterale è ovvio: qualora l’avventura in Europa League si concludesse senza trionfo, a giugno la zona Champions ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 17 aprile 2023) La Roma vista ieri sera all’Olimpico contro l’Udinese restituisce la fotografia diuna squadra impegnata in Europa possa vincere anche dopo un impegno dispendioso.quello affrontato dagli uomini dia Rotterdam, giovedì sera. I gol di Bove, Pellegrini e Abraham catapultano i giallorossi al terzo posto, staccando l’Inter di 5 punti e il Milan di 3. Ne scrive la Gazzetta: “La Roma di José, infatti, è la più lucidazione disi possanon perdendo il “” ine scalando nel contempo la classifica. L’effetto collaterale è ovvio: qualora l’avventura in Europa League si concludessetrionfo, a giugno la zona Champions ...

