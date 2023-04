Motopesca con 600 migranti, nave Peluso con 201 a Catania (Di lunedì 17 aprile 2023) E' arrivata nel porto di Catania nave Peluso con a bordo 201 dei circa 600 migranti soccorsi ieri dalla Guardia costiera in acque Sar maltesi a 170 miglia a sud delle coste della Sicilia. Altri 111 ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 17 aprile 2023) E' arrivata nel porto dicon a bordo 201 dei circa 600soccorsi ieri dalla Guardia costiera in acque Sar maltesi a 170 miglia a sud delle coste della Sicilia. Altri 111 ...

Motopesca con 600 migranti, nave Peluso con 201 a Catania Dopo lo sbarco sono stati trasferiti nella struttura realizzata nell'ex hub vaccinale di San Giuseppe La Rena, dove saranno temporaneamente trasferiti anche gli altri 201 arrivati con la nave della ... Motopesca con 600 migranti soccorso in acque Sar maltesi Il salvataggio di un peschereccio in difficoltà con a bordo circa 600 migranti è in corso a circa 170 miglia a sud delle coste della Sicilia Sud Orientale, in acque Sar maltesi, da parte della Guardia Costiera italiana. Le operazioni sono rese ... Salvataggio di centinaia di migranti al largo della Sicilia L'altra alla quale si fa riferimento è l'imbarcazione con oltre 200 persone a bordo a largo di Lampedusa.