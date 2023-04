MotoGP | è tornata l’anarchia I pretendenti al titolo sono tutti in difficoltà | ma nessuno approfitta del vuoto di potere al vertice

Leggi su oasport

(Di lunedì 17 aprile 2023) Come al principio del 2022, anche l’inizio del Mondiale di2023 assomiglia a una partita di Traversone o Tressette a non prendere o Ciapa no, a seconda del nome conferito nell’area geografica di riferimento. Insomma, si gioca a fare meno punti possibile. Una dinamica già vista dodici mesi or, che si sta riproponendo in maniera inaspettata, soprattutto alla luce dei fatti di Portimao. In Portogallo, Francesco Bagnaia aveva dominato la scena. Invece Enea Bastianini e Marc Marquez erano finiti in ospedale. Dal canto suo, Fabio Quartararo rabbrividiva, realizzando di avere per le mani la Yamaha meno competitiva degli ultimi vent’anni. La strada di Pecco verso il bis iridato sembrava in discesa, sia per la superiorità palesata da Ducati, sia in virtù di un weekend lusitano gestito in maniera impeccabile dal ventiseienne piemontese. Viceversa, ...