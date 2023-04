MotoGP | Alex Rins trionfa e riporta la Honda al successo dopo 24 gare

Leggi su oasport

(Di lunedì 17 aprile 2023)ha ottenuto una vittoria inaspettata quanto storica. Il campione del mondo 2020 hato unasul gradino più alto del podioaddirittura 24(539 giorni) e ha vinto la per la quarta volta in carriera ad Austinquelli del 2013 (in Moto3), 2016 (Moto2) e 2019 (con Suzuki). Unache non vinceva inse non con Marc Marquez addirittura da cinque anni. L’ultimo a riuscirci era stato Cal Crutchlow, sempre con il team LCR, che ha vinto il Gran Premio d’Argentina l’8 aprile 2018, ben 1.834 giorni fa, ovvero cinque anni e nove giorni. Quel giorno Crutchlow è stato affiancato sul podio da Johann Zarco (Tech3-Yamaha) e proprio da(Suzuki). Una gara nella ...