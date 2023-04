Motocross, Adamo assoluto protagonista in MX2. Guadagnini e Forato ancora discontinui in MXGP (Di lunedì 17 aprile 2023) Archiviate le prime quattro tappe della stagione, si può cominciare a tracciare un bilancio provvisorio per gli italiani impegnati nelle classi MXGP e MX2 del Mondiale Motocross 2023. Il campionato è ancora molto lungo (mancano 14 round, l’ultimo in Gran Bretagna il 1° ottobre), ma questo primo scorcio di annata ha già fornito delle indicazioni importanti in casa Italia. Partenza col botto nella 250 per Andrea Adamo, promosso nel team factory KTM e subito assoluto protagonista della categoria nel 2023 con tre piazzamenti sul podio (due secondi ed un 1° posto) in quattro Gran Premi. Il giovane pilota siciliano si sta dimostrando un pretendente al titolo iridato e va considerato un top rider in grado di battagliare stabilmente per le posizioni di vertice in ogni manche. Il diciannovenne ... Leggi su oasport (Di lunedì 17 aprile 2023) Archiviate le prime quattro tappe della stagione, si può cominciare a tracciare un bilancio provvisorio per gli italiani impegnati nelle classie MX2 del Mondiale2023. Il campionato èmolto lungo (mancano 14 round, l’ultimo in Gran Bretagna il 1° ottobre), ma questo primo scorcio di annata ha già fornito delle indicazioni importanti in casa Italia. Partenza col botto nella 250 per Andrea, promosso nel team factory KTM e subitodella categoria nel 2023 con tre piazzamenti sul podio (due secondi ed un 1° posto) in quattro Gran Premi. Il giovane pilota siciliano si sta dimostrando un pretendente al titolo iridato e va considerato un top rider in grado di battagliare stabilmente per le posizioni di vertice in ogni manche. Il diciannovenne ...

