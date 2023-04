Moto GP | Franco Morbidelli | “Gara migliore rispetto alla Sprint | arriveremo a Jerez combattivi”

Leggi su oasport

(Di lunedì 17 aprile 2023)ha centrato l’ottava posizione al GP delle Americhe 2023, terzo appuntamento delmondiale 2023 diGP. Il pilota italiano della Yamaha, partito quattordicesimo in griglia, ha chiuso lacon un ritardo di +20.399al vincitore Alex Rins, il quale ha registrato un tempo di 41’14.649. Intervenuto nel classico commento post, il nativo di Roma ha analizzato la sua prestazione: “Questa è stata sicuramente unae una prestazionea ieri. La posizione di partenza non ha aiutato affatto. Venerdì abbiamo perso le nostre possibilità non entrando direttamente in Q2 e siamo partiti troppo indietro. Abbiamo lavorato molto per risalire“.ha ...