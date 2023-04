Moto GP, Bagnaia ancora sulla ghiaia: cosa è successo? (Di lunedì 17 aprile 2023) Brutto colpo per Francesco Bagnaia che al Moto GP di Austin è costretto al ritiro dopo una caduta proprio quando era in testa alla gara. Il secondo zero della stagione 2023 per il ‘Pecco‘ che, questa volta, appare particolarmente incredulo rispetto a quanto successo al Gran Premio delle Americhe. Sembrava una sfida vincente quella che aveva portato il campione uscente del 2022, Francesco Bagnaia, in testa alla colonna di Moto al Moto GP di Austin. Eppure, il Gran Premio delle Americhe si è concluso con un risultato tutt’altro che entusiasmante per il ‘Pecco‘ che porta a casa, per la seconda volta di seguito, zero punti. Una scivolata ‘maledetta’, arrivata quando il pilota della Ducati ufficiale dominava la gara. Così dopo la sorprendente vittoria nella gara di esordio in Portogallo, ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 17 aprile 2023) Brutto colpo per Francescoche alGP di Austin è costretto al ritiro dopo una caduta proprio quando era in testa alla gara. Il secondo zero della stagione 2023 per il ‘Pecco‘ che, questa volta, appare particolarmente incredulo rispetto a quantoal Gran Premio delle Americhe. Sembrava una sfida vincente quella che aveva portato il campione uscente del 2022, Francesco, in testa alla colonna dialGP di Austin. Eppure, il Gran Premio delle Americhe si è concluso con un risultato tutt’altro che entusiasmante per il ‘Pecco‘ che porta a casa, per la seconda volta di seguito, zero punti. Una scivolata ‘maledetta’, arrivata quando il pilota della Ducati ufficiale dominava la gara. Così dopo la sorprendente vittoria nella gara di esordio in Portogallo, ...

