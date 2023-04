Mosca, visita in carcere per il giornalista americano arrestato (Di lunedì 17 aprile 2023) Meno di una settimana dopo essere stato trattenuto dalle autorità russe per sospetto spionaggio, il giornalista del Wall Street Journal Evan Gershkovich ha ricevuto martedì la sua prima visita da parte degli avvocati del quotidiano. “Siamo incoraggiati dal fatto che gli avvocati di Evan siano riusciti a incontrarlo in carcere oggi”, ha scritto in una e-mail la direttrice del Journal, Emma Tucker. “Le condizioni di salute di Evan sono buone e lui è grato per il sostegno ricevuto da tutto il mondo. Continuiamo a chiedere il suo rilascio immediato”. Tucker ha quindi aggiunto che “la via legale è una delle diverse strade che stiamo percorrendo per chiedere il rilascio di Evan. Continuiamo a lavorare con la Casa Bianca, il Dipartimento di Stato e i funzionari governativi statunitensi competenti per ottenere la sua liberazione”. Secondo il ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 17 aprile 2023) Meno di una settimana dopo essere stato trattenuto dalle autorità russe per sospetto spionaggio, ildel Wall Street Journal Evan Gershkovich ha ricevuto martedì la sua primada parte degli avvocati del quotidiano. “Siamo incoraggiati dal fatto che gli avvocati di Evan siano riusciti a incontrarlo inoggi”, ha scritto in una e-mail la direttrice del Journal, Emma Tucker. “Le condizioni di salute di Evan sono buone e lui è grato per il sostegno ricevuto da tutto il mondo. Continuiamo a chiedere il suo rilascio immediato”. Tucker ha quindi aggiunto che “la via legale è una delle diverse strade che stiamo percorrendo per chiedere il rilascio di Evan. Continuiamo a lavorare con la Casa Bianca, il Dipartimento di Stato e i funzionari governativi statunitensi competenti per ottenere la sua liberazione”. Secondo il ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Bruno54893113 : Disse il vicepremier al tempo del bombardamento su #Belgrado Schiavi #Usa fino in fondo Ucraina, Mattarella in Po… - pietrogranero : LA VISITA DEL GENERALE LI SHANGFU IN RUSSIA RAFFORZERÀ LA COOPERAZIONE MILITARE SINO-RUSSA Ieri, 16 aprile, il Ge… - Ticinonline : Prima visita per il giornalista arrestato a Mosca: «Sta bene» #giornalista #mosca #wallstreet journal - Radio1Rai : ??Il reporter del #wallstreetjournal #EvanGershkovich, arrestato in Russia con l'accusa di spionaggio, è in buona sa… - sowmyasofia : RT @periodicodaily: Sorprendente visita a Mosca del Ministro della Difesa cinese. “Ho scelto espressamente la Russia” -