Morto l’imprenditore Ennio Franceschetti, fondatore di Gefran (Di lunedì 17 aprile 2023) E’ Morto nella notte l’imprenditore Ennio Franceschetti, fondatore di Gefran, gruppo quotato a Piazza Affari attivo nella progettazione e produzione di sensori, sistemi e componenti per l’automazione ed il controllo dei processi industriali. Lo annuncia in una nota la società ricordando che dal 2018 Franceschetti ricopre la carica di presidente onorario e che tutti i poteri operativi gestionali sono in capo alla presidente, Maria Chiara Franceschetti, e all’amministratore delegato, Marcello Perini. Franceschetti, ottant’anni, era nato nel 1942 a Provaglio d’Iseo, in provincia di Brescia. Figlio di un commerciante di sacchi di iuta e raffia, aveva conseguito il diploma di perito industriale e fondato nel 1969, insieme al fratello ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 17 aprile 2023) E’nella nottedi, gruppo quotato a Piazza Affari attivo nella progettazione e produzione di sensori, sistemi e componenti per l’automazione ed il controllo dei processi industriali. Lo annuncia in una nota la società ricordando che dal 2018ricopre la carica di presidente onorario e che tutti i poteri operativi gestionali sono in capo alla presidente, Maria Chiara, e all’amministratore delegato, Marcello Perini., ottant’anni, era nato nel 1942 a Provaglio d’Iseo, in provincia di Brescia. Figlio di un commerciante di sacchi di iuta e raffia, aveva conseguito il diploma di perito industriale e fondato nel 1969, insieme al fratello ...

Tragedia in cantiere: è morto l'imprenditore Giancarlo Bertelli L'incidente sul lavoro è avvenuto a San Felice del Benaco, nel Bresciano. La salma è a disposizione dell'autorità ... Comunità in lutto per la scomparsa di Ennio Franceschetti È morto la scorsa notte a causa di un malore improvviso mentre era in vacanza in Francia l'imprenditore Ennio Franceschetti, co fondatore insieme al fratello Giacomo e presidente onorario della Gefran ... È morto l'imprenditore Ennio Franceschetti, patron di Gefran È morto a 80 anni Ennio Franceschetti , fondatore e presidente onorario dell'azienda Gefran a Provaglio d'Iseo. In un'intervista rilasciata pochi mesi fa, l'imprenditore tra i più affermati della nostra ... 'incidente sul lavoro è avvenuto a San Felice del Benaco, nel Bresciano. La salma è a disposizione dell'autorità ...la scorsa notte a causa di un malore improvviso mentre era in vacanza in FranciaEnnio Franceschetti, co fondatore insieme al fratello Giacomo e presidente onorario della Gefran ...a 80 anni Ennio Franceschetti , fondatore e presidente onorario dell'azienda Gefran a Provaglio d'Iseo. In un'intervista rilasciata pochi mesi fa,tra i più affermati della nostra ... È morto l'imprenditore Ennio Franceschetti, patron di Gefran Giornale di Brescia