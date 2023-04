Morto Cesare Fumagalli, storico leader di Confartigianato Imprese. Era anche nella segreteria del Pd (Di lunedì 17 aprile 2023) E’ Morto ieri Cesare Fumagalli, classe ’53. E’ stato uno storico segretario generale di Confartigianato Imprese dal 2005 al 2020. Nato nel 1953 in provincia di Lecco, laureato in sociologia, sposato e padre di due figli, Cesare Fumagalli ha trascorso 30 anni nell’ambito del Sistema Confartigianato. Dopo aver lavorato alla Presidenza della Regione Lombardia, per 20 anni è stato Direttore di Confartigianato Lecco e successivamente Segretario Regionale di Confartigianato Lombardia. Fumagalli ha lavorato anche per la presidenza della Regione Lombardia ed è stato membro del Board di SmeUnited a Bruxelles oltre che componente del CdA di Unicredit Banca e della Bcc Alta ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 17 aprile 2023) E’ieri, classe ’53. E’ stato unosegretario generale didal 2005 al 2020. Nato nel 1953 in provincia di Lecco, laureato in sociologia, sposato e padre di due figli,ha trascorso 30 anni nell’ambito del Sistema. Dopo aver lavorato alla Presidenza della Regione Lombardia, per 20 anni è stato Direttore diLecco e successivamente Segretario Regionale diLombardia.ha lavoratoper la presidenza della Regione Lombardia ed è stato membro del Board di SmeUnited a Bruxelles oltre che componente del CdA di Unicredit Banca e della Bcc Alta ...

