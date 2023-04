Morti sul lavoro: il 2022 e l’ingannevole decremento. Il rischio più elevato tra i lavoratori stranieri e gli over 65 (Di lunedì 17 aprile 2023) “Siamo passati dai 1.221 Morti sul lavoro del 2021 ai 1.090 del 2022. Questi numeri, seppur non ancora definitivi, segnalano un decremento del 10,7%. Ma la flessione è solo apparente. Infatti, ricordiamo che nel 2022 sono quasi sparite le vittime Covid (10 su 1.090 secondo gli ultimi dati disponibili di fine dicembre 2022). Nel 2021, invece costituivano tragicamente quasi un quarto dei decessi sul lavoro (294 su 1.221). Ciò significa che gli infortuni mortali “non Covid” sono cresciuti del +17% passando dai 927 di fine dicembre 2021 ai 1.080 del 2022. Quest’ultimo dato è del tutto analogo a quello del 2019, epoca pre-covid, a dimostrazione che il tragico fenomeno delle Morti sul lavoro sostanzialmente non ... Leggi su italiasera (Di lunedì 17 aprile 2023) “Siamo passati dai 1.221suldel 2021 ai 1.090 del. Questi numeri, seppur non ancora definitivi, segnalano undel 10,7%. Ma la flessione è solo apparente. Infatti, ricordiamo che nelsono quasi sparite le vittime Covid (10 su 1.090 secondo gli ultimi dati disponibili di fine dicembre). Nel 2021, invece costituivano tragicamente quasi un quarto dei decessi sul(294 su 1.221). Ciò significa che gli infortuni mortali “non Covid” sono cresciuti del +17% passando dai 927 di fine dicembre 2021 ai 1.080 del. Quest’ultimo dato è del tutto analogo a quello del 2019, epoca pre-covid, a dimostrazione che il tragico fenomeno dellesulsostanzialmente non ...

