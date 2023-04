Morgan Freeman contro il termine afroamericano e il Mese della storia dei neri | Sono un insulto

(Di lunedì 17 aprile 2023) L'attore si è scagliatola ricorrenza che normalmente si celebra in Stati Uniti d'America, Canada e Regno Unito. In una recente intervista,ha espresso il suo disgusto sia per il "dei" che per il", definendoli un. Parlando con il Times di Londra alla vigilia del suo nuovo film A Good Person,ha dichiarato infatti: "Ildeiè un. Volete relegare la miaa un?". L'attore Premio Oscar ha quindi aggiunto: "Anche il...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Adriano07883742 : ?? MORGAN FREEMAN: AFROAMERICANO È UN INSULTO ?? Il più grande attore nero di Hollywood, chiede il divieto della pa… - aureli_emiliano : RT @emilianoleone23: Morgan Freeman chiede di vietare la parola 'afroamericano'. 'afroamericano' è un insulto. Non sottoscrivo questo nome… - emilianoleone23 : Morgan Freeman chiede di vietare la parola 'afroamericano'. 'afroamericano' è un insulto. Non sottoscrivo questo n… - FraLauricella : RT @FraLauricella: ???#100film da #Oscar #cinema ??? Le ali della libertà ??di Frank Darabont???1994 ??Tim Robbins, Morgan Freeman, Bob Gunton,… - MarcoReNer_azz : “A spasso con Daisy” è un film notevole. Morgan Freeman top e Jessica Tandy, nonostante l’Oscar (attrice più anzian… -

In una recente intervista,ha espresso il suo disgusto sia per il "Mese della storia dei neri" che per il termine "afroamericano", definendoli un insulto. Parlando con il Times di Londra alla vigilia del suo ...Se la cantante dei Blondie Debbie Harry pare sfuggita a un noto serial killer, Jimi Hendrix sarebbe in realtà il celebre attore. Tra il serio e il grottesco, Porzioni oltre a ...Film in onda questa sera in TV in seconda serata : A spasso con Daisy (Drammatico, Commedia) in onda alle 23 su Rai Movie , un film di Bruce Beresford, con Jessica Tandy,, Dan Aykroyd, ...

Morgan Freeman, il Black History Month è un insulto Tag24

L'attore si è scagliato contro la ricorrenza che normalmente si celebra in Stati Uniti d'America, Canada e Regno Unito.Morgan Freeman Black History Month un insulto. "Anche afroamericano è un insulto. Non mi iscrivo a quel titolo." ...