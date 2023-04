Morbo blu, la piccola Mia operata per malattia al cuore che le impediva anche di camminare: «Ora potrà avere una vita normale» (Di lunedì 17 aprile 2023) La piccola Mia ora sta bene. Grazie alla generosità di tanti donatori che hanno risposto all'appello dell'associazione Piccoli Grandi Cuori e alla professionalità... Leggi su ilmattino (Di lunedì 17 aprile 2023) LaMia ora sta bene. Grazie alla generosità di tanti donatori che hanno risposto all'appello dell'associazione Piccoli Grandi Cuori e alla professionalità...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilmessaggeroit : Morbo blu, la piccola Mia operata per malattia al cuore che le impediva anche di camminare: «Ora potrà avere una vi… - leggoit : Mia, la bimba di 9 anni con il Morbo Blu: operata a #Bologna, potrà avere una vita normale - news_bologna : Lourdemia, a 9 anni da Haiti a Bologna per curare il 'morbo blu': una raccolta fondi per garantirle un futuro -