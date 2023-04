Moratti sull’Inter: “E’ il momento di reagire. Inzaghi? Lo avrei già esonerato” (Di lunedì 17 aprile 2023) “Stiamo aspettando tutti la gara col Benfica, è una gara importante visto che in campionato siamo messi male”, esordisce così Massimo Moratti, l’ex Presidente dell’Inter, su Tmw Radio. “Dopo tutte queste sconfitte non credo che avrei tenuto Inzaghi, ho mandato via gli allenatori dopo 3-4 sconfitte”. Poi parlando dei tifosi ha affermato: “I tifosi mi sono sempre stati molto vicini e mi faceva piacere. Poi le critiche nascevano rispetto alle ambizioni: se parti con Ronaldo e la voglia di conquistare il mondo poi non ti perdonano”. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 17 aprile 2023) “Stiamo aspettando tutti la gara col Benfica, è una gara importante visto che in campionato siamo messi male”, esordisce così Massimo, l’ex Presidente dell’Inter, su Tmw Radio. “Dopo tutte queste sconfitte non credo chetenuto, ho mandato via gli allenatori dopo 3-4 sconfitte”. Poi parlando dei tifosi ha affermato: “I tifosi mi sono sempre stati molto vicini e mi faceva piacere. Poi le critiche nascevano rispetto alle ambizioni: se parti con Ronaldo e la voglia di conquistare il mondo poi non ti perdonano”. SportFace.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Moratti sull'#Inter: 'E' il momento di reagire. #Inzaghi? Lo avrei già esonerato' - GabySalvo : @El_Principe22_ Bello come te e Moratti. SMERDATI PUBBLICAMENTE anche un interista come te questa sera si è vergogn… - leijlo : @usernamemarc0 @r_campix @AmalaTV_ @tuttosport Fantasia assoluta. Bergamo tra l'altro ha parlato di cena moratti. M… - Dam008 : @reportrai3 Ma come mail l'antimafia non ha mai indagato sull'Inter di Moratti ed il fallimento della Saras? - MOrru84 : RT @fcInterMercato: Mi dispiace dirlo ma stasera a Report è uscita una cosa schifosa sull’#Inter e sul suo ex presidente, roba di cui vergo… -