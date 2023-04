Moratti: «Inzaghi? Io non lo avrei confermato. Meglio pensare alla Champions League» (Di lunedì 17 aprile 2023) A due giorni dalla sfida di Champions League, Moratti ha parlato dell’Inter e del ciclo negativo di Inzaghi in campionato. L’ex presidente nerazzurro, intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, ha detto la sua anche sull’attuale società interista. FONDAMENTALE – Massimo Moratti ha detto la sua sull’Inter e la differenza di rendimento tra campionato e Champions League. Così ha parlato l’ex presidente nerazzurro nel corso della trasmissione radiofonica “Piazza Affari”: «In questo momento stiamo tutti aspettando questa partita di Champions League che è molto più importante di quelle del campionato. In campionato in questo momento siamo messi male quindi conviene di più pensare alla ... Leggi su inter-news (Di lunedì 17 aprile 2023) A due giorni dsfida diha parlato dell’Inter e del ciclo negativo diin campionato. L’ex presidente nerazzurro, intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, ha detto la sua anche sull’attuale società interista. FONDAMENTALE – Massimoha detto la sua sull’Inter e la differenza di rendimento tra campionato e. Così ha parlato l’ex presidente nerazzurro nel corso della trasmissione radiofonica “Piazza Affari”: «In questo momento stiamo tutti aspettando questa partita diche è molto più importante di quelle del campionato. In campionato in questo momento siamo messi male quindi conviene di più...

