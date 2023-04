Morace | «Tutti gli attaccanti dell’Inter sono in crisi»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 17 aprile 2023) Carolinaha parlato alla Domenica Sportiva dei numeridi Simone Inzaghi, soprattutto in attacco.– Carolinaha detto la sua opinione sul momento in casa Inter, non più in grado di raccogliere quanto produce: «L’Inter è prima nella classifica per tiri in porta. Anche nei gol attesi crea tantissimo, è seconda dietro al Napoli. Produce tanto gioco, nessuno può negare questo. Il problema è chein, nessuno di loro riesce a segnare». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 -i diritti riservati