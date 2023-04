Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Monzamania: il Monza si salva a San Siro, ora si può pensare al futuro: Forse era destino che la salvezza del Monza… - sportli26181512 : Monzamania: c'è sempre un Raffaele nel destino del Monza: E' un periodo decisamente sfortunato per il Monza che fa… -

... più in generale, degli sportivi italiani: le condizioni di Silvio Berlusconi migliorano di giorno in giorno, all'ospedale milanese dove il presidente delè ricoverato da settimana scorsa è ...L'intenzione delè quella di ripartire dall'allenatore campano per gettare le basi di unancora più forte. Società e tecnico non si sono ancora sbilanciati sul futuro, ma le basi di un ...Commenta per primo Ilconquista il secondo pareggio consecutivo, che allunga a tre i risultati utili di fila per un totale di cinque punti nelle ultime tre gare. Il vantaggio sull' Hellas Verona terz'ultimo sale a 15 ...

Monzamania: il Monza si salva a San Siro, ora si può pensare al futuro Calciomercato.com

E' un periodo decisamente sfortunato per il Monza che fa fatica a vincere: solo due i successi negli ultimi due mesi. Contro l'Udinese, però, si sono visti dei segnali di risveglio con una squadra che ...Il Monza non sfigura contro la Lazio. Senza due leader come Izzo e Pessina, la truppa di Raffaele Palladino perde per un paio di episodi ...