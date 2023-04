Monza, premio ‘Gianni Brera-Sportivo’: “Emozionante ricevere un premio per la promozione A” (Di lunedì 17 aprile 2023) Il Monza è stato premiato con il premio Gianni Brera-Sportivo dell’anno al teatro Dal Verme di Milano, per la storica promozione in serie A ottenuta lo scorso 29 maggio. A ritirare il premio il vicepresidente Vicario e amministratore delegato del Monza, Adriano Galliani. “Ritirare un premio che porta il suo nome mi emoziona, è un onore. Sono orgoglioso che questo premio sia dedicato alla nostra promozione. Che abbiamo ottenuto grazie a una persona: un affettuoso in bocca al lupo a Silvio Berlusconi. Se per la prima volta in 110 anni il Monza è in Serie A lo dobbiamo a Silvio Berlusconi”. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 17 aprile 2023) Ilè stato premiato con ilGianni-Sportivo dell’anno al teatro Dal Verme di Milano, per la storicain serie A ottenuta lo scorso 29 maggio. A ritirare ilil vicepresidente Vicario e amministratore delegato del, Adriano Galliani. “Ritirare unche porta il suo nome mi emoziona, è un onore. Sono orgoglioso che questosia dedicato alla nostra. Che abbiamo ottenuto grazie a una persona: un affettuoso in bocca al lupo a Silvio Berlusconi. Se per la prima volta in 110 anni ilè in Serie A lo dobbiamo a Silvio Berlusconi”. SportFace.

