Monitoraggio dei parametri funzionali | dov' è ora Silvio Berlusconi

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 17 aprile 2023)continua a lottare con tutta la sua grinta. Le notizie che arrivano dal San Raffaele sono confortanti e di fatto il Cavaliere migliora giorno per giorno. Come avevamo anticipato ieri, l'ex premier è uscito dal reparto di terapia intensiva e ora si trova in un reparto di degenza ordinaria. Una segnale importante che di fatto segnala come le condizioni del leader azzurro siano nettamente migliorate negli ultimi giorni. E questa circostanza è stata confermata dal quarto bollettino che è stato diramato questa mattina dal San Raffaele, l'ospedale in cui si trova ricoveratoda più di 10 giorni. "Al momento lo stato clinico e la risposta alle cure hanno consentito il trasferimento del Presidentein un reparto di degenza ordinaria. Proseguono le cure e il ...