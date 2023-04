Monaco per un mese, decine di candidati all'abbazia di Montecuccoli (Di lunedì 17 aprile 2023) L'abbazia di Montecuccoli della Chiesa d'Oriente, nel comune di Barberino del Mugello (Firenze), in Toscana, sta cercando persone di ogni sesso e credo religioso che, provando la vita dei monaci per almeno un mese da maggio a ottobre, possano accudire gli animali del rifugio, ed effettuare piccoli lavori di agricoltura, giardinaggio, cucina, pulizie. Secondo quanto ha riportato il Corriere Fiorentino nei giorni scorsi, la Chiesa d'Oriente, che nulla a che vedere con il mondo cattolico o bizantino, avrebbe già ricevuto tantissimi curricola di interessati. Leggi su tg24.sky (Di lunedì 17 aprile 2023) L'didella Chiesa d'Oriente, nel comune di Barberino del Mugello (Firenze), in Toscana, sta cercando persone di ogni sesso e credo religioso che, provando la vita dei monaci per almeno unda maggio a ottobre, possano accudire gli animali del rifugio, ed effettuare piccoli lavori di agricoltura, giardinaggio, cucina, pulizie. Secondo quanto ha riportato il Corriere Fiorentino nei giorni scorsi, la Chiesa d'Oriente, che nulla a che vedere con il mondo cattolico o bizantino, avrebbe già ricevuto tantissimi curricola di interessati.

