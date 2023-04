(Di lunedì 17 aprile 2023) Gravissimadel radiato Lucianonei confronti di. Marcelorisponde al suo ex dirigente, dicendo di non sapere nulla L’? Questa sera su Rai3 andrà in onda Report, il programma di approfondimento e di inchieste giornalistiche condotto da Sigfrido Ranucci. In questa puntata, si riparlerà nuovamente del caso Calciopoli con la famosa chiavetta di Luciano. Il dirigente radiato, artefice dello scandalo più grave della storia del calcio italiano, lancia un’all’ex giuristasecondo cui l’ormai defunto senatore avrebbe impedito a Marcello, Fabio Cannavaro e Gianluigi Buffon di partecipare al Mondiale 2006, poi vinto dall’Italia. La risposta dello ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Moggi accusa, Lippi replica: «Io sabotato da Guido Rossi? Non so» - - FabioTeruggi : @colacig @tuttosport @guido_vaciago sei confuso..??.. il problema è che Moggi è stato radiato perché secondo l’accus… - AlsmahynMw43111 : RT @RaffaeleDeGuida: @JU29ROTEAM E questo qui è stato uno dei testimoni dell'accusa contro Moggi, pazzesco - giannipinoli : @kimbaccia Cellino è un guascone. Da testimone dell'accusa a processo ammise che gli attacchi a Moggi e arbitri era… - MarcoCr12043008 : @ConcyNick @min1kid__ @EdoardoMecca1 Ma veramente voi non siete normalI La Juve ha preso associazione a delinquere,… -

Premetto che quanto sto scrivendo non deve essere considerato un atto di, soltanto una ... Ma più importante ancora è che quella sentenza specificava 'non è colpa del cosiddetto sistema, ma ...Commenta per primo Quando durante l'ultima assemblea degli azionisti della Juventus Lucianochiese di intervenire, avendone diritto quale possessore di azioni del club, e regalò ad ...sotto...2 All'interno della chiavetta di Lucianoche Calciomercato.com ha potuto visionare in anteprima, sono presenti diversi episodi in cui l'ex dirigente della JuveLeandro Meani , all'epoca addetto agli arbitri del Milan , di essere ...

Clamoroso, Moggi diffonde le intercettazioni. Sotto accusa Milan-Fiorentina Viola News

Falsi miti e gialli irrisolti: perché sparirono alcune telefonate e perché ci furono conseguenze solo per la Juve Quello che c’è da sapere ...L’allora capo dell’Ufficio indagini cercava qualcuno che rivelasse come funzionava il “sistema”, ma i carabinieri non lo giudicarono interessante ...