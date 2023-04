Modello 730 congiunto | i vantaggi riservati ai coniugi

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 17 aprile 2023) Ihanno la possibilità di compilare ed inviare all’Agenzia delle Entrate il730. I contribuenti hanno la possibilità di usufruire di questa opportunità nel caso in cui abbiano intenzione di liquidare le imposte dovute attraverso il sostituto d’imposta del soggetto che effettua la dichiarazione dei redditi. Il730risulta essere conveniente nel caso in cui uno solo dei dueabbia un sostituto d’imposta, che possa provvedere ad erogare o liquidare eventuali rimborsi o ritenute. La dichiarazione dei redditi congiunta può essere effettuata nel momento in cui almeno uno dei duerispetti i requisiti per poter presentare il730. Hanno la possibilità di presentare la dichiarazione dei redditi ...