Modella di OnlyFans gira un video hard con un abbonato, poi la scoperta shock: "Era minorenne" (Di lunedì 17 aprile 2023) Michelle Comi, una delle modella più famose di OnlyFans, la piattaforma che propone contenuti per adulti attraverso la sottoscrizione di un abbonamento, ha raccontato un imprevisto che le poteva causare diversi guai. La creator, infatti, ha lanciato un contest per dare la possibilità ai suoi abbonati di girare un contenuto hard insieme a lei. "Ho fatto una selezione e abbiamo registrato il video" ha raccontato sui social Michelle Comi, la quale, però, non era a conoscenza del fatto che il ragazzo fosse minorenne.

