MLW | Premier Streaming Network International è ufficialmente la nuova casa della federazione

(Di lunedì 17 aprile 2023) Fumata bianca per quanto riguarda l’accordo tra MLW e(PSN), che da ora in poi trasmetterà le puntate di MLW underground. “Tutte le domeniche a mezzogiorno” I dettagli dell’accordo sono già stati resi noti. Underground, show di puntaMLW, andrà in onda tutte le domeniche a mezzogiorno (orario americano) e sarà disponibile a partire da 5 giorni dopo la messa in onda originale per il pubblico internazionale. I primi 10 episodi di Underground sono disponibili già da oggi per gli iscritti aPlus, che potranno anche avere accesso all’evento più importante dell’anno per quanto riguarda la MLW, ovvero “RIOT V”.è disponibile su tutte le ...

Premier Streaming Network international home for MLW Underground Premier Streaming Network (PSN) is now the international streaming home for Major League Wrestling ("MLW"), the fastest growing ...