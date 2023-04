Mirra Andreeva trionfa a Chiasso | ' Obiettivi? Provare a vincere sempre'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Tennis_Ita : ITF Chiasso, brilla la stella di Mirra Andreeva: la 15enne russa batte Céline Naef e conquista il titolo - livetennisit : Da Chiasso: Mirra Andreeva salva tre match point e vince il torneo - RSIsport : ?? Céline Naef si è arresa sul più bello al torneo ITF Axion Open di Chiasso. La rossocrociata ha sprecato tre match… - Deiana_Luca9 : RT @Ladal17: La quindicenne Mirra #Andreeva e la semifinalista del Roland Garros 2020 Nadia #Podoroska stanno dando spettacolo nella prima… - Ladal17 : La quindicenne Mirra #Andreeva e la semifinalista del Roland Garros 2020 Nadia #Podoroska stanno dando spettacolo n… -

Dalle qualificazioni al titolo, a Chiasso alza il trofeo al primo torneo professionistico della sua stagione. Numero 3 junior, finalista quest'anno a Australian Open e J500 Cairo, battuta da Federica Urgesi, la quindicenne può ... Vince la 15enne Mirra Andreeva che batte in finale la svizzera Celine Naef, di due anni più grande. La quindicenne Mirra Andreeva è la campionessa dell'11ª edizione dell'Axion Open. Sulla terra battuta del Tennis ... Nell'ultimo atto del torneo di Chiasso l'elvetica si dovuta arrendere a Mirra Andreeva (312), la quale si imposta in rimonta col punteggio di 1-6 7-6 (7/3) 6-0. Partita fortissima, la svizzera non ha dato scampo all'avversaria nella prima frazione, totalmente ...

Dalle qualificazioni al titolo, a Chiasso Mirra Andreeva alza il trofeo al primo torneo professionistico della sua stagione. Numero 3 junior, finalista quest'anno a Australian Open e J500 Cairo, ...Per anni abbiamo assistito, noi italici appassionati della racchetta, alle sconfitte onorevoli dei nostri giocatori. Le abbiamo commentate, quasi sempre, con ecumenica tenerezza. Abbiamo, come madri a ...