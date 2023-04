Mirabella | 51enne aggredito da branco di cani randagi | gravi ferite

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 17 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoTragedia sfiorata aIrpinia dopo un uomo di 53 anni mentre era a passeggio con un cane domestico è statoda undi. L”uomo, ingegnere che lavora per una nota azienda irpina, è stato circondato da circa seiche gli si sono avventati contro azzannandolo in varie parti del corpo, stendendono sull’asfalto. Provvedenziale l’intervento di alcuni residenti della zona che sono riusciti a fare allontanare ildi. La vittima è stata poi trasportata all’ospedale Moscati dove ha ricevuto diversi punti di sutura per curare leriportate nell’aggressione. Ora dovrà essere sottoposta a due interventi chirurgici. L'articolo proviene da Anteprima24.it.