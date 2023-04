Mimmo Lucano ospite a Bologna per il 25 aprile: scoppia la polemica (Di lunedì 17 aprile 2023) Mimmo Lucano, ex-sindaco di Riace, è stato invitato a Bologna dal sindaco di centrosinistra in vista delle celebrazioni del prossimo 25 aprile. E Fratelli d'Italia attacca il PD: "Il Comune sa che Lucano è stato condannato in primo grado per la gestione dei migranti?" Leggi su ilgiornale (Di lunedì 17 aprile 2023) Mimmo Lucano, ex-sindaco di Riace, è stato invitato adal sindaco di centrosinistra in vista delle celebrazioni del prossimo 25. E Fratelli d'Italia attacca il PD: "Il Comune sa che Lucano è stato condannato in primo grado per la gestione dei migranti?"

