Milano, muore a 19 anni il portiere della squadra rifugiati. Il club: «Siamo senza fiato». E organizza la raccolta per rimpatriare la salma (Di lunedì 17 aprile 2023) Souleymane Ndione è morto a 19 anni a Milano, probabilmente per un malore, nel letto di casa di suo zio che lo ospitava durante il suo soggiorno di un mese in Lombardia per iniziare a lavorare come saldatore. Originario del Senegal, in Italia era arrivato tre anni fa, a 16 anni, come «minore non accompagnato» e si era stabilito in Puglia. Ndione aveva iniziato a giocare nell’Asd Rinascita Refugees di Carmiano, in provincia di Lecce, dove si era fatto notare per il suo talento e il suo istinto, come ha ricordato oggi la società in un messaggio di addio al suo giocatore. «Si è fatto notare per la sua prestanza fisica e per l’istinto felino tra i pali, un talento naturale che pian piano i mister hanno saputo affinare. Un carattere istrionico, tipico di chi nel calcio sceglie di essere il portiere. Una ... Leggi su open.online (Di lunedì 17 aprile 2023) Souleymane Ndione è morto a 19, probabilmente per un malore, nel letto di casa di suo zio che lo ospitava durante il suo soggiorno di un mese in Lombardia per iniziare a lavorare come saldatore. Originario del Senegal, in Italia era arrivato trefa, a 16, come «minore non accompagnato» e si era stabilito in Puglia. Ndione aveva iniziato a giocare nell’Asd Rinascita Refugees di Carmiano, in provincia di Lecce, dove si era fatto notare per il suo talento e il suo istinto, come ha ricordato oggi la società in un messaggio di addio al suo giocatore. «Si è fatto notare per la sua prestanza fisica e per l’istinto felino tra i pali, un talento naturale che pian piano i mister hanno saputo affinare. Un carattere istrionico, tipico di chi nel calcio sceglie di essere il. Una ...

