Milano-Meda chiusa per 5 notti, lavori di manutenzione ai ponti (Di lunedì 17 aprile 2023) Cinque notti di chiusura per la Milano-Meda in entrambe le direzioni, a partire da stasera, lunedì 17 aprile. Proseguono gli interventi per il risanamento dei ponti sulla Milano-Meda con lavori di manutenzione notturni curati dalla Provincia di Monza e Brianza. In particolare durante questa settimana, i lavori riguarderanno i ponti P2 e P5 che si ... L'articolo proviene da Il Notiziario.

