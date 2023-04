Milano Design Week | il Fuorisalone a Brera

(Di lunedì 17 aprile 2023)District è pronta a dare il via alla sua 14esima edizione partendo da una singola premessa: «Il futuro è adesso, dargli forma e significato è una priorità». Il palinsesto di eventi, progetti speciali e iniziative culturali, vede coinvolte alcune delle più rinomate firme delitaliano e internazionale che dialogano su temi di attualità quali l’innovazione dei materiali, la circolarità e le nuove sfide di mercato tra esperienze online e offline. Il progettoDistric oggi conta 187 showroom permanenti e 270 eventi, «che fanno diil luogo al mondo con la più alta concentrazione di attività commerciali dedicate al» come dichiara Paolo Casati, creative director di Studiolabo. «Valorizziamo così il saper fare e l’ingegno italiano, ...

In occasione dellaWeek, in programma dal 17 al 23 aprile, quando la città si anima di eventi dal centro alla periferia, a Piazza del Cannone, cuore verde die del Castello Sforzesco si svolgerà la ...Sipario alzato per il Salone del Mobile.2023 da questo martedì fino a domenica 23 aprile nel Polo di FieraRho dove propone una "sei giorni del", inaugurata alla presenza dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni , che segna non solo il ritorno nel mese tradizionale di svolgimento della ...Audi House of Progress , l'hub creativo dei Quattro Anelli che animerà laWeek , apre oggi le porte accogliendo il pubblico, tutti i giorni dalle 10 alle 20, fino a domenica 23 aprile. A catturare la scena è l'imponente installazione ' The Domino Act ', ...

(ANSA) - MILANO, 17 APR - Duemila espositori da 37 Paesi, con oltre 550 giovani talenti under 35 da 31 Paesi e 28 scuole di design da 18 nazioni differenti, disegneranno da domani il futuro del ...