Milano Design Week | gli eventi principali legati alla moda

(Di lunedì 17 aprile 2023) Life&People.it Una settimana ricca diper la città meneghina. Domani, martedì 18 aprile, partirà infatti il Salone Internazionale del Mobile, l’evento fieristico più importante a livello mondiale per ciò che concerne gli operatori del settore casa-arredamento. Una maxi rassegna che, nel corso del tempo, si èrgata sempre di più, accogliendo al suo interno anche dei settori vicini come l’arte e la, altri pilastri su cui si fonda il tessuto economico del Capoluogo lombardo. In tal senso si prospettano soprese e novità, con un fuori salone costellato da appuntamenti da non perdere. Scopriamo quelli più rilevanti. I colossi del made in Italy presentano le loro Home Collection All’interno del...

Conosciuta anche come "Week" o più semplicemente "Fuorisalone". Il Salone del Mobile offre uno sguardo sempre nuovo e diverso sul futuro del settore. Quest'anno verrà presentata un'...... Huracán Tecnicae Huracán EVO Spyder, che verranno presentate il 21 aprile durante un esclusivo evento nell'ambito dellaWeek. Ogni modello della gamma V10 verrà prodotta in 60 ...... raccontare e incontrare il migliore Made in Italy Al via con il GlobalDialogue gli incontri con le imprese del settore in occasione dellaWeek dal 18 al 21 Aprile Roma, 17 ...

Milano Design Week: itinerario tra luoghi inediti (e gratuiti) SiViaggia

Milano, 17 apr. (Adnkronos) – “L’anno scorso, proprio durante la Milano Design Week è stata annunciata la partnership tra illycaffè e Kartell, due aziende del Made in Italy che credono fortemente ...(Teleborsa) - SACE, il Gruppo assicurativo-finanziario direttamente controllato dal ministero dell'Economia e delle Finanze, rinnova completamente la sua presenza a Milano spostando gli uffici in Via ...