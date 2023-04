Milan | una big europea torna alla carica per Leao

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AntoVitiello : ?? Il pareggio sta strettissimo al #Milan, e nonostante le tante seconde linee in campo a #Bologna ha avuto molte oc… - fcin1908it : #Cellino: 'Persi una partita col Milan per un errore arbitrale. Dopo la partita andai a salutare l'arbitro e lui mi… - capuanogio : #Pioli si lamenta dell'arbitraggio (anche lui) e nello specifico ha ragione perché i due episodi di #BolognaMilan m… - 28912031t : RT @SballoTourette_: SE si passa, SE si passa Voglio vedere questo social saltare letteralmente in aria, una settimana di festa nel Milan… - lestorieditibi : RT @StefanoVerbania: Domani la gara di ritorno, che deciderà chi tra Milan e Napoli andrà in semifinale. Sarà una bella partita, aperta e c… -

Distacco invariato con ile solo la Lazio e la Roma che hanno recuperato due punti ...che i punti ancora a disposizione sono 24 e che se la Lazio li mettesse tutti a segno avrebbe in canna...Commenta per primo L'ex portiere di Fiorentina eGiovanni Galli ha parlato ai microfoni di Lady Radio dove non ha risparmiato critiche all'...nella giornata sbagliata con l'Atalanta può essere...... alternando annate in cui poteva apparireCenerentola del Sud. La caduta delle tre sorelle del ... tre sorelle in continuo conflitto per il potere in Italia: Juventus, Inter e. Di queste tre, ...

Campioni, gioco, una semifinale in palio: gli occhi del mondo su Napoli-Milan La Gazzetta dello Sport

La designazione di Marciniak da parte dell'UEFA per la gara di domani tra Napoli-Milan è un'ammissione di colpa per quanto ha combinato invece Kovacs nel match d'andata dove ha… Leggi ...Il terzino del Milan preso di mira da alcuni tifosi napoletani per le scintille con Lozano e i due falli che hanno portato all’espulsione di Anguissa nella sfida di Champions a San Siro, l’allenatore ...