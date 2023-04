Milan | Pioli | ' ' Determinati per raggiungere il passaggio del turno Napoli? Questi ambienti ci daranno grandi motivazioni e carica' '

(Di lunedì 17 aprile 2023) Stefano, allenatore del, ha rilasciato alcune dichiarazioni aTv alla vigilia del match di Champions League contro il. Queste le sue parole: "Normale che siamo motivatissimi e concentratissimi, saremoperildel. Ci aspettiamo un ambiente completamente diverso rispetto alla gara di campionato, ne siamo consapevoli macie grande. -afferma- Probabilmente qualcosina cambierà anche domani, sia nelle nostre posizioni che in quelle dei nostri avversari. Ma ogni partita fa storia a sè, sicuramente fa strano ...

Commenta per primo Ilha diramato la lista ufficiale dei convocati per il quarto di finale di ritorno di Champions ... ma stamani si è allenato coi compagni elo ha inserito in lista. ...Convocatiper il Napoli, le scelte di mister Stefanoper il match di Champions League. I dettagli Domani sera ilaffronterà il Napoli nel ritorno dei Champions League dopo l'1 - 0 di San Siro. ...I rossoneri verso la decisiva sfida di Champions con il Napoli. Ecco il colloquio tra Paolo Maldini e Stefanoall'esterno di ...

Carmine Martino, giornalista e radiocronista, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Juan Jesus è stato tra i migliori contro il Verona e credo non ci siano dubbi sul suo impiego per d ...Campani e rossoneri hanno pareggiato le rispettive partite di campionato con i due allenatori, Luciano Spalletti e Stefano Pioli che hanno dato fondo a tutta la rosa facendo ampio turnover in ...