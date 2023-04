Milan | obiettivo Parisi per la fascia

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 17 aprile 2023) Ilè alla ricerca sul mercato di un vice Theo Hernandez e lo avrebbe trovato in Fabiano, terzino dell’Empoli Ilè alla ricerca sul mercato di un vice Theo Hernandez e lo avrebbe trovato in Fabiano, terzino dell’Empoli. Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’esterno azzurro è finito nel mirino dei rossoneri dopo le ottime prestazioni offerte in Serie A. L'articolo proviene da Calcio News 24.