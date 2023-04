Milan-Napoli, insulti da brividi: tifosi partenopei contro Theo Hernandez e figlio (Di lunedì 17 aprile 2023) Episodio vergognoso e ripugnante quello accaduto nelle ultime ore nei social network di Theo Hernandez, giocatore del Milan. Nell’ultima foto postata dal calciatore su Instagram si sono concatenati una serie di insulti deplorevoli da parte di alcuni tifosi del Napoli nei confronti del calciatore e del proprio figlio. Le scorie della partita giocata in Champions League si sono fatte sentire, in maniera fin troppo accentuata, andando a intaccare anche la vita privata del laterale mancino. Proprio Theo Hernandez è stato uno dei giocatori che più ha fatto arrabbiare i tifosi del Napoli. Tutto è nato nel momento in cui il terzino vice campione del mondo ha esultato di fronte a ... Leggi su contropiedeazzurro (Di lunedì 17 aprile 2023) Episodio vergognoso e ripugnante quello accaduto nelle ultime ore nei social network di, giocatore del. Nell’ultima foto postata dal calciatore su Instagram si sono concatenati una serie dideplorevoli da parte di alcunidelnei confronti del calciatore e del proprio. Le scorie della partita giocata in Champions League si sono fatte sentire, in maniera fin troppo accentuata, andando a intaccare anche la vita privata del laterale mancino. Proprioè stato uno dei giocatori che più ha fatto arrabbiare idel. Tutto è nato nel momento in cui il terzino vice campione del mondo ha esultato di fronte a ...

